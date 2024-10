Il Milan soffre e vince contro l'Udinese: 1-0 con un uomo in meno (Di sabato 19 ottobre 2024) Un Milan inedito ma capace di soffrire, compattarsi e conquistare una vittoria fondamentale sull'Udinese sia per il morale che per la classifica. Decide il gol di Chukwueze nel primo tempo, con i rossoneri che stringono i denti e mantengono il vantaggio giocando in inferiorità numerica per un’ora di partita e trattenendo il respiro quando, al 95', viene annullato il gol del pari di Kabasele per Feedpress.me - Il Milan soffre e vince contro l'Udinese: 1-0 con un uomo in meno Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Uninedito ma capace di soffrire, compattarsi e conquistare una vittoria fondamentale sull'sia per il morale che per la classifica. Decide il gol di Chukwueze nel primo tempo, con i rossoneri che stringono i denti e mantengono il vantaggio giocando in inferiorità numerica per un’ora di partita e trattenendo il respiro quando, al 95', viene annullato il gol del pari di Kabasele per

Caos Var nel finale thrilling : il Milan soffre ma vince - Var decisivo allo scadere, il Milan batte l’Udinese e aggancia l’Inter al secondo posto Finale al cardiopalma, anzi thrilling per i tifosi del Milan. La squadra di Fonseca si prende i 3 punti dopo una partita vissuta ad alta tensione, sempre sul filo del rasoio, con la discussa espulsione a Reijnders che ha costretto i rossoneri a giocare in inferiorità numerica per oltre 60 minuti. (Calciomercato.it)

Serie A1 femminile - la Numia Vero Volley Milano soffre a tratti ma vince bene a Pinerolo - .  La Wash4Green Pinerolo, abbastanza rinforzata dopo il mercato estivo, ha messo alla frusta. . Non è mancata qualche sofferenza di troppo, almeno all'inizio, ma la Numia Vero Volley Milano, malgrado la pesante assenza di Egonu (si parla di un mese e mezzo di stop), ha svolto bene il suo compito. (Milanotoday.it)

Borsa : l'Europa guarda al M.O - Milano soffre - La Borsa di Milano scende, piĂą degli altri listini, in una giornata in cui gli investitori preferiscono vendere sui timori che il conflitto in Medio Oriente possa estendersi e danneggiare l'economia mondiale. In controtendenza una manciata di titoli tra cui Tim (+1,6%). Tra i peggiori Diasorin (-4,05%), Stellantis (-4%), Saipem (-3,59%), A2A (-3,3%), Fineco (-3,15%) e Leonardo (-2,5%). (Quotidiano.net)