Il Gladiatore 2 | i primi commenti parlano di un sequel epico si apre la corsa agli Oscar

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il2: idi un”, silaSembra che le prime reazioni alla proiezione de Il2 siano talmente tanto entusiaste da lanciare il film, con il suo regista, Ridley Scott, e il suo cast tra cui Denzel Washington e Paul Mescal verso la; le prime reazioni definiscono il”. Il film è letteralmente esploso davanti al pubblico, dopo la sua prima proiezione a Los Angeles di fronte a un pubblico di elettori AMPAS e SAG. L’attesissimodel film da“Il” (2000) sta accendendo la possibilità per Scott, candidato per tre volte all’ma mai vincitore, di essere in lizza per vincere il suo ambito premio. Inoltre, le sue star Paul Mescal e Denzel Washington sono ora in gara nelle rispettive categorie di recitazione.