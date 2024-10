Il Fatto e la cordata di imprenditori pronti a comprare La Repubblica: «Elkann vole vendere» (Di sabato 19 ottobre 2024) La Repubblica potrebbe avere presto un nuovo proprietario. Questo è quanto emerge da indiscrezioni citate dal Fatto Quotidiano, che individua come acquirente il manager Claudio Calabi, amministratore delegato di Rcs-Corriere della Sera dal 1995 al 2000 e del Sole 24 Ore dal 2005 al 2009 che sarebbe pronto a riunire una cordata di imprenditori dalle serie intenzioni. Calabi nega, ma secondo il quotidiano di Marco Travaglio si sarebbero già tenuti i primi colloqui tra la squadra di John Elkann – non più presidente ma ancora azionista tramite il fondo Exor – e diversi imprenditori. L’obiettivo di Calabi sarebbe quello di riavvicinare Repubblica ai valori politici e culturali con cui venne fondata da Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo. Per questo, anche i potenziali finanziatori dovrebbero essere allineati a questa intenzione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Lapotrebbe avere presto un nuovo proprietario. Questo è quanto emerge da indiscrezioni citate dalQuotidiano, che individua come acquirente il manager Claudio Calabi, amministratore delegato di Rcs-Corriere della Sera dal 1995 al 2000 e del Sole 24 Ore dal 2005 al 2009 che sarebbe pronto a riunire unadidalle serie intenzioni. Calabi nega, ma secondo il quotidiano di Marco Travaglio si sarebbero già tenuti i primi colloqui tra la squadra di John– non più presidente ma ancora azionista tramite il fondo Exor – e diversi. L’obiettivo di Calabi sarebbe quello di riavvicinareai valori politici e culturali con cui venne fondata da Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo. Per questo, anche i potenziali finanziatori dovrebbero essere allineati a questa intenzione.

