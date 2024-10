Ida Platano ritrova l’amore lontano da Uomini e Donne? Le sue parole su Instagram (Di sabato 19 ottobre 2024) La speranza maturata dai fan di Uomini e Donne di rivedere Ida Platano molto presto al dating show per la sua ricerca dell’amore in tv é a quanto pare destinata a spegnersi. Questo perché l’ex tronista avrebbe confermato, anche sei in maniera alquanto sibillina, le voci legate all’esistenza di un nuovo fidanzato nella sua vita. Uomini e Donne: Ida Platano ritrova l’amore? L’ex volto di Uomini e Donne, Ida Platano, ha ritrovato l’amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi? Nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi, prima dell’estate 2024, la parrucchiera chiudeva da single il suo trono e, così, anche la sua ricerca dell’amore, senza fare una scelta tra i corteggiatori. Ma ecco che, lontana dai riflettori, Ida Platano sembra confermare il gossip che la vedrebbe felice di aver ritrovato l’amore. Superguidatv.it - Ida Platano ritrova l’amore lontano da Uomini e Donne? Le sue parole su Instagram Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La speranza maturata dai fan didi rivedere Idamolto presto al dating show per la sua ricerca delin tv é a quanto pare destinata a spegnersi. Questo perché l’ex tronista avrebbe confermato, anche sei in maniera alquanto sibillina, le voci legate all’esistenza di un nuovo fidanzato nella sua vita.: Ida? L’ex volto di, Ida, hatodalle telecamere del programma di Maria De Filippi? Nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi, prima dell’estate 2024, la parrucchiera chiudeva da single il suo trono e, così, anche la sua ricerca del, senza fare una scelta tra i corteggiatori. Ma ecco che, lontana dai riflettori, Idasembra confermare il gossip che la vedrebbe felice di averto

Ida Platano - ex volto di Uomini e Donne - annuncia un momento speciale : possibile nuovo amore? - Ida Platano, una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, ha conquistato il pubblico durante la sua lunga permanenza nel parterre del Trono Over, dove ha vissuto diverse storie d’amore. . In seguito, ha rivestito il ruolo di tronista, anche se alla fine del suo percorso non ha fatto la consueta scelta, rimanendo single. (Dailynews24.it)

“Uomini e Donne” - Ida Platano si è fidanzata : “Sto vivendo un momento speciale” - Alla fine hanno deciso di lasciarsi e di prendere strade diverse. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha ritrovato il sorriso dopo l’esperienza negativa nel programma di Maria De Filippi. Ci tenevo a dirvi questa cosa che per me è davvero speciale“. Ha 42 anni, è originaria della Sicilia, ma ha vissuto quasi sempre a Brescia, dove si è trasferita per trovare lavoro. (Tvzap.it)

Ida Platano trova l’amore fuori da Uomini e Donne? Di chi si tratta - Ida Platano, una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne, ha fatto uno scacco matto ai rumors che la volevano pronta a tornare nel programma. Di lui non si sa ancora nulla, ma di certo non resterà nascosto a lungo. Insomma, sembrerebbe che l’amore, quello vero, sia arrivato. “Sto vivendo un momento davvero speciale, bello, e non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti. (Dilei.it)