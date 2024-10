I colleghi vestiti da chef per salutare Antonio Mazzetti (Di sabato 19 ottobre 2024) Ravenna, 19 ottobre 2024 – I colleghi, con la divisa da chef lo hanno aspettato davanti al suo ristorante, la Taverna di San Romualdo. E quando il carro funebre, a capo del corteo, è arrivato e si è fermato per qualche minuto davanti all’ingresso, è partito un lungo applauso tra i presenti. Ieri si sono svolti i funerali di Antonio Mazzetti, storico titolare e chef della Taverna di San Romualdo, morto domenica pomeriggio a causa di un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Lo aspettavano in tanti a San Romualdo, amici, clienti e colleghi che ieri hanno abbandonato le loro cucine per ritrovarsi lì e rendergli omaggio. Dal carro funebre è scesa una delle sorelle di Antonio, Giovanna, e a lei si sono uniti, a piedi, tutti gli altri. Ilrestodelcarlino.it - I colleghi vestiti da chef per salutare Antonio Mazzetti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ravenna, 19 ottobre 2024 – I, con la divisa dalo hanno aspettato davanti al suo ristorante, la Taverna di San Romualdo. E quando il carro funebre, a capo del corteo, è arrivato e si è fermato per qualche minuto davanti all’ingresso, è partito un lungo applauso tra i presenti. Ieri si sono svolti i funerali di, storico titolare edella Taverna di San Romualdo, morto domenica pomeriggio a causa di un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Lo aspettavano in tanti a San Romualdo, amici, clienti eche ieri hanno abbandonato le loro cucine per ritrovarsi lì e rendergli omaggio. Dal carro funebre è scesa una delle sorelle di, Giovanna, e a lei si sono uniti, a piedi, tutti gli altri.

