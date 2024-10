Formiche.net - Gustave Thibon, il mondo letto dal filosofo contadino. Scrive Ciccotti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Di Gustav, il “”, come si autodefinì, il teorico del ritorno alla terra, colui che salvò i manoscritti di Simone Weil pubblicandoli dopo la precoce morte della filosofa, in Italia si introdussero le sue prime opere sin dal secondo dopoguerra, grazie a piccoli e coraggiosi editori cattolici: Saggio sull’amore (trad. Maria Pia Miege), Mazara, Società editrice Siciliana,1947; Diagnosi: saggio sulla fisiologia sociale (trad. Giuseppe Casella), con una fine prefazione di Gabriel Marcel, Brescia, Morcelliana, 1947; Il pane di ogni giorno (trad. A.M. Ferrero, Brescia, 1949). Altre opere videro la luce dagli anni Cinquanta ai Settanta. Ma dinon se ne parlava nei corsi di filosofia a scuola, né nelle università.