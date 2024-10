Isaechia.it - Grey’s Anatomy 21, una famosa attrice di una nota serie tv entra nel cast con un ruolo ricorrente

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unaditv entrerà a far parte del medical drama più amato di sempre. Si tratta di Sophia Bush, celebredi One Tree Hill e Chicago P.D., che si unirà aldella 21esima stagione di, dove interpreterà la dottoressa Cass Beckman, una chirurga traumatologica descritta come “amichevole, divertente e un po’ disordinata”. La Bush debutterà nel sesto episodio della nuova stagione, in onda il 7 novembre su ABC. Sophia non è nuova a ruoli nel campo medico. Nel 2022 ha prodotto e recitato nel medical drama di CBS Good Sam, dove interpretava la dottoressa Sam Griffith, una specializzanda in cardiologia e capo ad interim dell’ospedale. Ha inoltre recitato in altreambientate in ospedali, come Chicago Med e Nip/Tuck.