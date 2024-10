Ilrestodelcarlino.it - Goldengas con il Castel San Pietro. Gli emiliani puntano alla salvezza

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l’impresa di domenica scorsa contro il Recanati, stoppato per la prima volta in stagione da unaSenigallia praticamente sempre sotto nel punteggio e poi capace di un ultimo quarto di grandissimo livello per intensità e qualità, il quintetto di coach Petitto viaggia appena per la seconda volta in stagione in trasferta (fino ad ora infatti, tre match interni in quattro giornate) per affrontare domani il poco conosciutoSan. Si gioca di domenica ma con orario leggermente spostato in avanti rispetto all’abituale, con salto a due alle ore 18.30 anziché alle 18.