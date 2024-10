G7 Difesa Napoli, scontri tra i manifestanti e la polizia al corteo: bottiglie e lacrimogeni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Momenti di grande tensione a Piazza Carità, dove il corteo anti G7 della Difesa in corso a Napoli ha deviato, con l'obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede del summit, meta vietata due giorni fa da una disposizione della Questura di Napoli. La testa del corteo, facendosi scudo con tre cartelloni inneggianti alla G7 Difesa Napoli, scontri tra i manifestanti e la polizia al corteo: bottiglie e lacrimogeni L'Identità. Lidentita.it - G7 Difesa Napoli, scontri tra i manifestanti e la polizia al corteo: bottiglie e lacrimogeni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Momenti di grande tensione a Piazza Carità, dove ilanti G7 dellain corso aha deviato, con l'obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede del summit, meta vietata due giorni fa da una disposizione della Questura di. La testa del, facendosi scudo con tre cartelloni inneggianti alla G7tra ie laalL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 - i ministri della Difesa ribadiscono il sostegno «incrollabile» all’Ucraina. Scontri a Napoli polizia-manifestanti – Il video - La dichiarazione conclusiva non si ferma a constatare la situazione attuale, ma prova a rilanciare il ruolo dei Grandi nella risoluzione del conflitto: «Siamo convinti che il G7, insieme con gli altri partner internazionale, può giocare un ruolo chiare nel processo di raggiungimento di una comprensiva, giusta e duratura pace in linea con la legge internazionale, con il rispetto per la sovranità, ... (Open.online)

G7 - i ministri della Difesa ribadiscono il sostegno «incrollabile» all’Ucraina. Scontri a Napoli polizia-manifestanti - Ribadiamo inoltre l’importanza del supporto di Unifil e delle forze armate libanesi nel loro ruolo per assicurare la stabilità e la sicurezza del Libano», sottoscrivono i ministri nella relazione finale. In copertina: ANSA/CIRO FUSCO I Foto di famiglia dei ministri della difesa del G7 in occasione dei lavori a Napoli, 19 ottobre 2024. (Open.online)

Scontri a Napoli tra forze dell’ordine e attivisti pro Palestina durante il G7 della Difesa - Le forze dell’ordine, già presenti sul posto, hanno bloccato il passaggio. La manifestazione, partita da piazza Garibaldi, si è snodata lungo corso Umberto I, diretta verso piazza Bovio, come concordato con le autorità di pubblica sicurezza. Qui, i manifestanti hanno tentato di proseguire lungo via Toledo nel tentativo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede dei lavori del G7. (Lapresse.it)