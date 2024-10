G7 a Napoli, tutto come previsto: i pro Pal attaccano la polizia e poi si lamentano per la reazione (video) (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di grande tensione a Piazza Carità, dove il corteo anti G7 della Difesa in corso a Napoli ha deviato, con l’obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede del summit, meta vietata due giorni fa da una disposizione della Questura di Napoli. La testa del corteo, facendosi scudo con tre cartelloni inneggianti alla fine del conflitto in Medio Oriente, è avanzata in direzione via Roma, a poca distanza da Palazzo Reale, diretta verso la polizia schierata in assetto anti sommossa. La forzatura del blocco da parte dei manifestanti ha portato agli scontri: da parte delle prime file del corteo sono partite bottiglie verso i poliziotti, che con la forza ha fatto indietreggiare il corteo, lanciando anche dei lacrimogeni per spingerli ad arretrare. Non ci sono stati feriti, dopo pochi minuti la situazione è tornata tranquilla. Secoloditalia.it - G7 a Napoli, tutto come previsto: i pro Pal attaccano la polizia e poi si lamentano per la reazione (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Momenti di grande tensione a Piazza Carità, dove il corteo anti G7 della Difesa in corso aha deviato, con l’obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede del summit, meta vietata due giorni fa da una disposizione della Questura di. La testa del corteo, facendosi scudo con tre cartelloni inneggianti alla fine del conflitto in Medio Oriente, è avanzata in direzione via Roma, a poca distanza da Palazzo Reale, diretta verso laschierata in assetto anti sommossa. La forzatura del blocco da parte dei manifestanti ha portato agli scontri: da parte delle prime file del corteo sono partite bottiglie verso i poliziotti, che con la forza ha fatto indietreggiare il corteo, lanciando anche dei lacrimogeni per spingerli ad arretrare. Non ci sono stati feriti, dopo pochi minuti la situazione è tornata tranquilla.

