Oasport.it - Equitazione: Cathrine Laudrup Dufour fa doppietta a Herning, nella prima tappa della CdM di Dressage

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la vittoriaprova, anche quella nell’appuntamento con il Freestyle.FEI World Cup di, tenutasi asi è dimostrata più che mai profeta in patria. La danese infatti – in sella a Mount St John Freestyle – ha vinto nell’impianto di casa con una ripresa da 88.965 punti percentuali precedendo il connazionale Daniel Bachmann Andersen (su Vayron), anche ieri secondo, e oggi capace di far segnare uno score di 84.905%, e la svedese Maria Von Essen, terza montando Invoice con il punteggio di 79.795%. In un contest con 14 partecipanti quindi, la maestria dell’amazzone che alle Olimpiadi di Parigi ha fatto partesquadra che si è messa al collo la medaglia d’argento è stata decisiva.