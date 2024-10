ECR: Meloni verso l’addio alla presidenza. Morawiecki pronto a subentrare (Di sabato 19 ottobre 2024) Le dinamiche interne al centrodestra europeo continuano a evolversi, con la presidenza dell'ECR (European Conservatives and Reformists) destinata a cambiare volto nei prossimi mesi. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e attuale presidente dell'ECR dal settembre 2020, sembra ormai pronta a lasciare il timone del partito conservatore europeo. Il suo possibile successore? Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, figura di spicco del partito di destra Diritto e Giustizia (PiS).L'occasione per formalizzare questo passaggio di consegne dovrebbe essere il summit dell'ECR in programma l'11 e 12 dicembre a Varsavia. Morawiecki, parlando con la stampa a margine del congresso di Dubrovnik, ha dichiarato che nulla è stato ancora deciso ufficialmente, ma ha confermato la sua disponibilità: "Tutto è nelle mani di Giorgia Meloni, ma io sono pronto". Ilfogliettone.it - ECR: Meloni verso l’addio alla presidenza. Morawiecki pronto a subentrare Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le dinamiche interne al centrodestra europeo continuano a evolversi, con ladell'ECR (European Conservatives and Reformists) destinata a cambiare volto nei prossimi mesi. Giorgia, leader di Fratelli d'Italia e attuale presidente dell'ECR dal settembre 2020, sembra ormai pronta a lasciare il timone del partito conservatore europeo. Il suo possibile successore? Il primo ministro polacco Mateusz, figura di spicco del partito di destra Diritto e Giustizia (PiS).L'occasione per formalizzare questo passaggio di consegne dovrebbe essere il summit dell'ECR in programma l'11 e 12 dicembre a Varsavia., parlando con la stampa a margine del congresso di Dubrovnik, ha dichiarato che nulla è stato ancora deciso ufficialmente, ma ha confermato la sua disponibilità: "Tutto è nelle mani di Giorgia, ma io sono".

