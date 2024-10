Disabilità e inclusione, presentati i risultati del progetto "Conoscere per conoscersi e farsi conoscere" (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattinata di sabato 19 ottobre all’Auditorium Carrara di Anpas Piacenza sono stati presentati i risultati del progetto di inclusione sociale "conoscere per conoscersi e farsi conoscere". Il percorso ha coinvolto Anpas Croce Bianca e due realtà del territorio piacentino: il centro socio Ilpiacenza.it - Disabilità e inclusione, presentati i risultati del progetto "Conoscere per conoscersi e farsi conoscere" Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattinata di sabato 19 ottobre all’Auditorium Carrara di Anpas Piacenza sono statideldisociale "per". Il percorso ha coinvolto Anpas Croce Bianca e due realtà del territorio piacentino: il centro socio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 - Ponti (Confindustria) : “Servono azioni decise per l’inclusione sociale dei gruppi sottorappresentati” - Ne ha parlato Lara Ponti, Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG durante la B7 Flash, l’approfondimento di Confindustria e […]. "Sbloccare il pieno potenziale dell’imprenditorialità e costruire un’economia più resiliente ed equa richiede azioni decise che facciano perno sull’inclusione sociale dei gruppi sottorappresentati e sull’uguaglianza di genere da ... (Sbircialanotizia.it)

Inclusione sociale e formazione per il futuro : presentati due progetti per le persone con autismo - . Questa mattina, a Palazzo di Città, sono stati presentati due importanti progetti mirati all'inclusione delle persone affette dallo spettro dell'autismo. Entrambi i progetti. L'Associazione "Il Girasole" ha illustrato il progetto "All Aut Inclusive", mentre l'APS IFun ha presentato "In & Aut". (Foggiatoday.it)

Inclusione sociale e formazione per il futuro : presentati due progetti per le persone con autismo - L'Associazione "Il Girasole" ha illustrato il progetto "All Aut Inclusive", mentre l'APS IFun ha presentato "In & Aut". . . Questa mattina, a Palazzo di Città, sono stati presentati due importanti progetti mirati all'inclusione delle persone affette dallo spettro dell'autismo. Entrambi i progetti. (Foggiatoday.it)