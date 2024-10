Diluvio a Catania, il video della moto trascinata in via Etnea dalla furia dell'acqua: motociclista salvato dai passanti (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arriva dai paesi dell’Etna. Come via Etnea, percorsa da un fiume piena, con l'acqua sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e "viaggia" verso piazza Duomo. embedpost id="1941663" Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato Feedpress.me - Diluvio a Catania, il video della moto trascinata in via Etnea dalla furia dell'acqua: motociclista salvato dai passanti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva la pioggia ae le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall’piovana che arriva dai paesi’Etna. Come via, percorsa da un fiume piena, con l'sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e "viaggia" verso piazza Duomo. embedpost id="1941663" Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato

Catania - uomo trascinato da un fiume d’acqua in via Etnea - salvato per miracolo da una donna - Questo weekend l’Italia intera è sferzata dal maltempo e in Sicilia è scattata l’allerta arancione per la giornata di oggi 19 ottobre. Secondo l’associazione la colpa è da attribuire ad un tombino cementato da ignoti, che non consente il normale deflusso dell’acqua nelle fogne. . La situazione caotica a Catania A Catania la situazione è davvero caotica e ben 4 voli, diretti ... (Dayitalianews.com)

