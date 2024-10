Anteprima24.it - De Luca va in ‘Africa fortorina’ e prova a riprendersi la Regione per… i capelli

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Diciamocela tutta, a primo acchito regala un sorriso, strappa una grossa risata. La gestualità mixata a quel gergo popolare è un connubio vincente che spopolerebbe sul palco di Zelig. Però è pur sempre il governatore dellaCampania e allora a tutto c’è un limite. Vincenzo Depassa la sua recente domenica nel posto più lontano da casa sua, quel comune fortorino di Foiano che per il presidente è un continente lontano. L’impatto non è dei migliori: “La potevate fare in Africa la festa dell’Unità, ve pozzn accir'”. Un biglietto da visita che crea la solita fragorosa risata di chi gli sta intorno, politici e simpatizzanti locali che sghignazzano a prescindere, perchè la battuta del presidente è bella anche se a pensarci bene un pò ci offende.