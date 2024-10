Dall’Uzbekistan a Pordenone: giornate del Cinema muto, un bilancio (Di sabato 19 ottobre 2024) Non è certo un’impropria forzatura parlare di «rivoluzione culturale» a proposito della rassegna più sorprendente all’interno delle giornate del Cinema muto appena conclusesi a Pordenone, realizzate dalla Cineteca del Friuli Dall’Uzbekistan a Pordenone: giornate del Cinema muto, un bilancio il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Dall’Uzbekistan a Pordenone: giornate del Cinema muto, un bilancio Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non è certo un’impropria forzatura parlare di «rivoluzione culturale» a proposito della rassegna più sorprendente all’interno delledelappena conclusesi a, realizzate dalla Cineteca del Friulidel, unil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Enti locali: Roberti, 50 mila euro per ripristino strade a Clauzetto - Ok della Giunta all'intervento del Fondo regionale per i danni da maltempo Pordenone, 18 ott - "La Regione, attraverso lo specifico Fondo per gli oneri urgenti cui devono fare fronte i ... (ilgazzettino.it)

Domenica si gioca la 3a di andata - Apre alle 16.00 il match tra Aversa e Pineto. La sfida più attesa, quella fra Ravenna e Siena, si gioca in posticipo martedì 22 alle 20.00 ... (tuttosport.com)

Aversa-Pineto apre la terza giornata - Domenica si gioca l'intero turno del campionato cadetto. La sfida fra campani ed abruzzesi apre il programma alle 16.00. Il big match Ravenna-Siena in posticipo martedì 22 alle 20.00 ... (corrieredellosport.it)