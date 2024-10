Lanazione.it - Cusona, evacuata una famiglia di sei persone da una villetta

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una nottata da incubo quella tra giovedì e venerdì dopo l’ondati di maltempo che si è abbattuta sul territorio di San Gimignano. E ancora una volta le zone più colpite dalla valanga d’acqua sono quei territori lungo i piccoli torrenti che si sono fatti grossi in un batter d’occhio e lungo il corso del ‘grande’ fiume L’Elsa. Dopo tanta acqua e tanto lavoro da parte della macchina del comune su strade e altro con ancora da fare i conti dei danni subiti. Per fortuna sembrerebbe, dalle prime indagini che vigneti e oliveti non siano stati troppo toccati dal potente nubifragio.