Criminalità, più controlli sulle strade e ispezionati locali: denunce e sanzioni (Di sabato 19 ottobre 2024) LECCE – Anche i carabinieri mobilitati per maggiori controlli in città. Se la questura nei giorni scorsi ha setacciato in particolare la zona della stazione ferroviaria, scovando con la polizia locale un tassista abusivo, i militari dell’Arma si sono concentrati fra quartiere Stadio e Santa Rosa Lecceprima.it - Criminalità, più controlli sulle strade e ispezionati locali: denunce e sanzioni Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LECCE – Anche i carabinieri mobilitati per maggioriin città. Se la questura nei giorni scorsi ha setacciato in particolare la zona della stazione ferroviaria, scovando con la polizia locale un tassista abusivo, i militari dell’Arma si sono concentrati fra quartiere Stadio e Santa Rosa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina - contrasto alla criminalità diffusa : controlli straordinari della Polizia - È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti, con l’identificazione di 25 individui gravati da pregiudizi di polizia, tra i quali uno gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore. (Ilfaroonline.it)

Criminalità - controlli straordinari : attenzione su zone della movida e persone sospette - Servizio straordinario di controllo contro la criminalità a Terracina, in risposta a una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadina. Al lavoro le pattuglie del commissariato di polizia e del reparto prevenzione crimine del Lazio. L'operazione di monitoraggio del territorio... (Latinatoday.it)

Lotta microcriminalità. Week end di controlli. In via Buozzi spaccata di giorno ad un’estetica - Sembra che il ladro sia un volto noto alle forze dell’ordine; oggi sarà sporta denuncia alla polizia. Sa. La conta dei danni è alta, oltre all’ammanco dovuto alla refurtiva. La Municipale ha disposto 2 sanzioni amministrative del valore ciascuna di 500 euro al gestore di un bar per aver somministrato alcol a due 17enni. (Lanazione.it)