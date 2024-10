Cresce il numero di giovani imprenditori in Italia: 144mila startup innovative combattono la crisi (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un esercito di 144.000 giovani, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, sta dimostrando che l’autoimprenditorialità può fare la differenza nel panorama Italiano. Questo fenomeno, secondo un’indagine di Censis e Confcooperative, non solo contrasta la disoccupazione giovanile, ma crea anche posti di lavoro in settori sempre più innovativi e tecnologici. Stiamo assistendo a un’emergente generazione di imprenditori che, nonostante le difficoltà economiche, ha trovato il coraggio di investire in attività proprie, con un terzo di questi giovani aventi sede nel Sud del paese. L’identikit degli imprenditori eet L’analisi dei dati rivela che il 35,4% degli imprenditori giovanili si concentra nel Mezzogiorno, mentre il 28,5% è localizzato nel Nord Ovest, il 16,7% nel Centro e il 19,4% nel Nord Est. Gaeta.it - Cresce il numero di giovani imprenditori in Italia: 144mila startup innovative combattono la crisi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un esercito di 144.000, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, sta dimostrando che l’autoalità può fare la differenza nel panoramano. Questo fenomeno, secondo un’indagine di Censis e Confcooperative, non solo contrasta la disoccupazionele, ma crea anche posti di lavoro in settori sempre più innovativi e tecnologici. Stiamo assistendo a un’emergente generazione diche, nonostante le difficoltà economiche, ha trovato il coraggio di investire in attività proprie, con un terzo di questiaventi sede nel Sud del paese. L’identikit deglieet L’analisi dei dati rivela che il 35,4% deglili si concentra nel Mezzogiorno, mentre il 28,5% è localizzato nel Nord Ovest, il 16,7% nel Centro e il 19,4% nel Nord Est.

