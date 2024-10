Cremonini dei record: "Di nuovo primo in radio 25 anni dopo 50 Special" (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono passati venticinque anni esatti da quando 50 Special dei Lunapop arrivava al primo posto delle classifiche in radio. E con il brano anche il nome, e la voce, di Cesare Cremonini. Oggi, come allora, la storia si ripete e la popstar bolognese continua a mietere successi – a colpi di tutto esaurito – in vista dell’atteso tour estivo negli stadi 2025. dopo gli oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite, i due sold out a Bologna, l’ultimo tutto esaurito arriva anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano (il 15 giugno), con oltre 415mila biglietti già venduti. E tutto questo mentre il singolo Ora che non ho più te, a meno di un mese dall’uscita, è il brano più suonato dalle radio in Italia (al primo posto della classifica ufficiale di EarOne), confermandosi anche ai vertici delle classifiche streaming. Ilrestodelcarlino.it - Cremonini dei record: "Di nuovo primo in radio 25 anni dopo 50 Special" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono passati venticinqueesatti da quando 50dei Lunapop arrivava alposto delle classifiche in. E con il brano anche il nome, e la voce, di Cesare. Oggi, come allora, la storia si ripete e la popstar bolognese continua a mietere successi – a colpi di tutto esaurito – in vista dell’atteso tour estivo negli stadi 2025.gli oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite, i due sold out a Bologna, l’ultimo tutto esaurito arriva anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano (il 15 giugno), con oltre 415mila biglietti già venduti. E tutto questo mentre il singolo Ora che non ho più te, a meno di un mese dall’uscita, è il brano più suonato dallein Italia (alposto della classifica ufficiale di EarOne), confermandosi anche ai vertici delle classifiche streaming.

