Liberoquotidiano.it - "Cosa succede se vengo condannato": Open Arms, Salvini inchioda la magistratura

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Le norme spessono applicate per coloro sulle cui idee non sono d'accordo alcuni magistrati, mentre per gli amicino interpretate in altra maniera": il ministro dei Trasporti Matteolo ha detto in un'intervista al Tg1 a proposito della questione migranti. Poi ha aggiunto: "Ci sono governi di sinistra in Europa, penso alla Spagna, alla Germania, alla Danimarca, alla Gran Bretagna, che stanno chiudendo le frontiere e stanno sospendendo Schengen perché il traffico di esseri umani è un problema a livello continentale, quindi se l'ex ministro dell'Interno che ha bloccato gli sbarchi rischia la galera, quei magistrati si prendono una grande responsabilità ". Il riferimento è al processo che lo vede imputato.