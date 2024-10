Chi è il probabile successore di Sinwar: Hamas si sta già riorganizzando (Di sabato 19 ottobre 2024) La morte di Yahya Sinwar, leader di Hamas, è stata confermata. Ora il gruppo si sta riorganizzando per la successione. L’omicidio del leader del gruppo ha sconvolto gli equilibri e ora si cerca di capire chi sarà a prendere il suo posto anche se c’è un nome che avanza più degli altri. Hamas si organizza per l’erede di Sinwar (ANSA) Notizie.comIl più probabile erede di Sinwar è sicuramente Khalil al-Hayya, ma non è l’unico che si sta valutando per questo ruolo di responsabilità. Hamas riflette proprio sulla decisione di scegliere un leader fuori dalla Striscia di Gaza, dove è stato ucciso Sinwar e dove sono già morti altri leader palestinesi in passato. Una ipotesi questa che è stata confermata dal canale tv all news Al Arabiya. Notizie.com - Chi è il probabile successore di Sinwar: Hamas si sta già riorganizzando Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 19 ottobre 2024) La morte di Yahya, leader di, è stata confermata. Ora il gruppo si staper la successione. L’omicidio del leader del gruppo ha sconvolto gli equilibri e ora si cerca di capire chi sarà a prendere il suo posto anche se c’è un nome che avanza più degli altri.si organizza per l’erede di(ANSA) Notizie.comIl piùerede diè sicuramente Khalil al-Hayya, ma non è l’unico che si sta valutando per questo ruolo di responsabilità.riflette proprio sulla decisione di scegliere un leader fuori dalla Striscia di Gaza, dove è stato uccisoe dove sono già morti altri leader palestinesi in passato. Una ipotesi questa che è stata confermata dal canale tv all news Al Arabiya.

