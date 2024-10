Camion fuori strada, chiusa la Statale Cassia per Bolsena: iniziano le operazioni di rimozione (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile, nella mattinata di oggi, sabato 18 ottobre, si è messa al lavoro per rimuovere il Camion finito fuori strada nel comune di Bolsena, all'altezza del Camping Massimo. Per questo motivo è stata disposta la chisuura della Statale Cassia per Bolsena, dopo la curva del belvedere Viterbotoday.it - Camion fuori strada, chiusa la Statale Cassia per Bolsena: iniziano le operazioni di rimozione Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile, nella mattinata di oggi, sabato 18 ottobre, si è messa al lavoro per rimuovere ilfinitonel comune di, all'altezza del Camping Massimo. Per questo motivo è stata disposta la chisuura dellaper, dopo la curva del belvedere

Va fuori strada e si ribalta con l’auto. Ricoverata una 34enne : è grave - Prestate le prime cure sul posto dall’equipe sanitaria, la donna è stata quinti trasferta, tramite l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in codice rosso, questo per maggiori controlli e interventi del caso. Era stato attivato anche l’elisoccorso di Pavullo che doveva attendere l’infortunata nella piazzola di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Tir esce fuori strada e si ribalta - camionista intrappolato nell'abitacolo - Pisa, 18 ottobre 2024 - Esce fuori pista e resta intrappolato nell'abitacolo ma viene salvato dai vigili del fuoco. Secondo quanto emerso, il sinistro ha visto coinvolto un autoarticolato che trasportava bevande, che per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada ribaltandosi. La squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è intervenuta alle ore 7. (Lanazione.it)

Camion fuori strada sulla Cassia nord - disagi al traffico : il percorso alternativo - Autotreno fuori strada sulla Cassia nord, nel comune di Bolsena. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 11 di questo venerdì 18 ottobre nei pressi del chilometro 116,700, all'altezza del camping Massimo, in direzione del capoluogo. Le autorità... (Viterbotoday.it)