Lopinionista.it - “Buon compleanno Ivan”, Filippo Graziani festeggia gli 80 anni del padre con un nuovo tour

(Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – Dopo il grande successo dell’album “– Per gli amici”, pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e ilomonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out,è pronto a tornare sul palco con unstraordinario in poche date esclusive: “OTTANTA.” una vera e propria festa diitinerante ricca di sorprese per celebrare quello che sarebbe stato l’80°di. Con oltre 10dedicati a diffondere l’eredità musicale delha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria dei brani dima li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni.