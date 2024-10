Secoloditalia.it - Bucci sigla il “Patto con i liguri”: 5 punti per realizzare “la migliore regione per qualità della vita”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Uncon iin cinque, per farea “lad’Italia e del Mediterraneo per”: è quello stipulato dal candidato governatore del centrodestra e sindaco di Genova, Marco. Il “con i” di: 5per rendere laa “lad’Italia per” A poco più di una settimana dal voto,ha messo nero su bianco le cinque tematiche sulle quali impegnarsi da subito: donne, benessere, lavoro, infrastrutture, entroterra e piccoli borghi. “Non si tratta di una promessa elettorale, ma di un impegno autentico, io sono fatto così. Quando ho detto che facevo il ponte in un anno e mezzo non ci credeva nessuno: alla fine è stato realizzato in un tempo ancora inferiore”, ha affermato, durante la firma delcon i, avvenuta presso il suo comitato elettorale.