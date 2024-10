Bomba d'acqua e strade allagate nelle Marche con allerta gialla: gli esperti e le autorità monitorano la situazione. Chiuso (poi riaperto) un tratto dell'A14 (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA La Bomba d'acqua che si è abbattuta su Ancona (zona Baraccola, già danneggiata dall'ultimo nubifragio) e le intense piogge che sferzano la provincia e le Corriereadriatico.it - Bomba d'acqua e strade allagate nelle Marche con allerta gialla: gli esperti e le autorità monitorano la situazione. Chiuso (poi riaperto) un tratto dell'A14 Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA Lad'che si è abbattuta su Ancona (zona Baraccola, già danneggiata dall'ultimo nubifragio) e le intense piogge che sferzano la provincia e le

Nuova bomba d’acqua. Sottopassi allagati e strade come fiumi. Piove negli ambulatori - A Massa città, il bilancio è di allagamenti diffusi sia nei principali sottopassi, una criticità oramai annosa, e in proporzione diversa in diverse strade, alcune delle quali si sono trasformate in fiumi. Numerosi anche i disagi registrati ieri al servizio di trasporto pubblico su ferro con collegamenti sospesi da Aulla per l’allagamento della stazione di Borgo Val Taro. (Lanazione.it)