Bologna, Italiano amaro: "Abbiamo perso due punti" (Di sabato 19 ottobre 2024) Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 con il Genoa, dopo che la sua squadra era stata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Vincenzo, allenatore del, parla in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 con il Genoa, dopo che la sua squadra era stata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa-Bologna LIVE alle 15 : le scelte di Gilardino - all'ultima spiaggia - e Italiano - Genoa e Bologna si affrontano alle 15 a Marassi, per l`ottava giornata di Serie A. I padroni di casa sono in crisi e cercano disperatamente... (Calciomercato.com)

Genoa Bologna - Gilardino e Italiano obbligati a vincere : la falsa partenza delle due rossoblu - La sfida tra Genoa Bologna, valevole per l’ottava giornata di campionato, può essere un match cruciale Ci sono determinate partite che possono svoltare la stagione. Quella tra Genoa Bologna potrebbe essere una di queste vista la partenza negativa di ambedue le squadre, se si considerando gli obiettivi prestagionali. (Calcionews24.com)

Italiano : «Bologna in difficoltà con gli infortuni. Abbiamo perso questi giocatori per problemi fisici» - Le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna. LE PAROLE – «Purtroppo è […]. Di seguito le sue parole. Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna in vista della sfida contro il Genoa per quanto concerne il campionato di Serie A Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Genoa. (Calcionews24.com)