Basciano sul vero rapporto con Sophie Codegoni | Cosa c’è tra noi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Due settimane faè stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e oggi è stata la volta di Alessandroha rivelato di essere in buoni rapporti con il suo ex, ma ha anche detto di essere single: “Le cose brutte sono state superate per il bene della bambina. Non sono stati momenti semplici, ma adesso abbiamo un giusto equilibrio e siamo felici per la piccola. Vogliamo che sia sempre serena e felice. Al momento abbiamo uncivile, ci vediamo, parliamo, andiamo a cena e c’è tanto rispetto. Però non siamo una coppia, ma due genitori che si vogliono bene, ma con due strade che sono ben diverse“. Eppure secondo alcuni rumor tra i due ci sarebbe stato un ritorno di fiamma e oggi anche di questo ha parlato Alessandro.a Verissimo: “Ho avuto la depressione e mi sto facendo aiutare”.