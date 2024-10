Ballando con le stelle, il primo zero di Selvaggia Lucarelli: Paolantoni bocciato (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La scorsa settimana Guillermo Mariotto ha dato il suo primo zero dell’edizione a Fourkan Palali. Nella puntata di questa sera, sabato 19 ottobre, è stato Francesco Paolantoni a ricevere uno zero dalla giurata Selvaggia Lucarelli, che già in precedenza aveva detto di non apprezzare le sue esibizioni. E non ha affatto cambiato idea. Francesco Paolantoni ha avuto dei problemi di salute, legati alla diverticolite la scorsa a settimana, per questo la preparazione è stata abbastanza faticosa anche per la ballerina che lo accompagna in questo percorso, Anastasia Kuzmina. Il comico napoletano ha commentato, nella clip mandata in onda prima dell’esibizione, le parole dette da Selvaggia Lucarelli durante la scorsa puntata. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La scorsa settimana Guillermo Mariotto ha dato il suodell’edizione a Fourkan Palali. Nella puntata di questa sera, sabato 19 ottobre, è stato Francescoa ricevere unodalla giurata, che già in precedenza aveva detto di non apprezzare le sue esibizioni. E non ha affatto cambiato idea. Francescoha avuto dei problemi di salute, legati alla diverticolite la scorsa a settimana, per questo la preparazione è stata abbastanza faticosa anche per la ballerina che lo accompagna in questo percorso, Anastasia Kuzmina. Il comico napoletano ha commentato, nella clip mandata in onda prima dell’esibizione, le parole dette dadurante la scorsa puntata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle - il primo zero di Selvaggia Lucarelli : Paolantoni bocciato - Nella puntata di questa sera, sabato 19 ottobre, è stato Francesco Paolantoni a ricevere uno zero dalla giurata Selvaggia Lucarelli, che già in precedenza aveva detto di non […]. È il secondo zero dell'edizione: il concorrente napoletano non convince la giurata La scorsa settimana Guillermo Mariotto ha dato il suo primo zero dell'edizione a Fourkan Palali. (Sbircialanotizia.it)

Da Snam primo Transition Plan - roadmap verso net zero al 2050 - La quota di finanza sostenibile aumenterà ulteriormente all’85% entro il 2027. In particolare, lo scale-up della dorsale H2 e il progetto Ravenna CCS, insieme all’accelerazione dello sviluppo delle stazioni di compressione a doppio combustibile, porteranno a un aumento significativo del capex allineato alla tassonomia UE dal 37% (2023-2027) al 52% (2028-2032). (Unlimitednews.it)

Snam presenta il suo primo Transition Plan - una roadmap verso il Net Zero al 2050 - d. scope 1 e 2) e il Net Zero per tutte le emissioni, incluso lo scope 3, entro il 2050. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione, evidenzia l’impegno dell’azienda per il miglioramento della biodiversità, in coerenza con la sua strategia e il suo profilo di investimenti. La regolazione, il ruolo critico degli asset e le opportunità di un loro repurposing, combinate con la posizione ... (Lettera43.it)