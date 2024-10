Ballando con le stelle Alan Friedman bocciato da Selvaggia Lucarelli | La butti in caciara

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sei una macchietta”. Questa l’accusa dirivolta adoggi nella quarta puntata dicon le. L’esibizione del giornalista non è piaciuta alla giurata, che oltre ai passi di danza ha criticato l’atteggiamento del concorrente.è stato salvato all’inizio della puntata dal pubblico, con lo spareggio contro Sonia Bruganelli. Ma la sua esibizione insieme alla ballerina Giada Lini non ha convinto la giura. O meglio, non ha convintoe Guillermo Mariotto. La, inoltre, ha criticato il modo di fare del giornalista: “Non mi convinci. Sei come una macchietta, stai diventando un boomer”, ha detto. Poi ha spiegato cosa volesse intendere con il termine “macchietta” e quando il concorrente ha voluto scherzare sul commento,ha aggiunto: “Ecco, ti comporti esattamente come dico.