Anteprima24.it - Autofficina con discarica abusiva sequestrata nell’Avellinese

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della quotidiana e costante attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nel Comune di Cervinara è stata sottoposta a sequestro un’meccanica con un’area antistante di circa 300 mq. In particolare, le fiamme gialle del nucleo mobile del Gruppo di Avellino, nel corso di un controllo, hanno fatto accesso in un capannone dove all’interno vi era un’officina di riparazioni meccanica, accertando che il titolare operava senza le prescritte autorizzazioni. All’atto dell’accesso, all’interno del capannone, i militari hanno rinvenuto diversi autoveicoli in riparazione, una motocicletta nonché attrezzatura specifica tra cui un ponte sollevatore.