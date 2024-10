Auto a rischio: "Ecco cosa fare con l’acqua alta" (Di sabato 19 ottobre 2024) Le intense piogge degli ultimi tempi ci stanno abituando sempre di più alla sgradevole realtà di strade, case e negozi che si allagano. I danni sono spesso limitati ma non è raro che diverse Automobili si ritrovino a viaggiare attraverso decine di metri di acqua che contiene anche fango e detriti e, a seconda della quantità a cui sono esposte, spesso possono uscire dai liquidi peggio di prima. Gabriele Nuti, impiegato della Carrozzeria Tiglio di Bientina ha spiegato che effettivamente queste situazioni, con una determinata altezza di acqua, possono essere un problema. "Fermo restando - dice Nuti - che dipende molto dalle dimensioni dei veicoli, i rischi principali iniziano a verificarsi se l’acqua raggiunge livelli dai 30 centimetri a salire, ossia quando saltano i tombini o le strade sono a conca. Lanazione.it - Auto a rischio: "Ecco cosa fare con l’acqua alta" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le intense piogge degli ultimi tempi ci stanno abituando sempre di più alla sgradevole realtà di strade, case e negozi che si allagano. I danni sono spesso limitati ma non è raro che diversemobili si ritrovino a viaggiare attraverso decine di metri di acqua che contiene anche fango e detriti e, a seconda della quantità a cui sono esposte, spesso possono uscire dai liquidi peggio di prima. Gabriele Nuti, impiegato della Carrozzeria Tiglio di Bientina ha spiegato che effettivamente queste situazioni, con una determinata altezza di acqua, possono essere un problema. "Fermo restando - dice Nuti - che dipende molto dalle dimensioni dei veicoli, i rischi principali iniziano a verificarsi seraggiunge livelli dai 30 centimetri a salire, ossia quando sno i tombini o le strade sono a conca.

