Arrestato all'aeroporto di Milano un ricercato globale per frode telematica e riciclaggio (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di 43 anni, di nazionalità italo-australiana, è stato Arrestato all'aeroporto di Milano Malpensa, suscitando l'attenzione per la gravità dei reati di cui è accusato. ricercato da oltre tre anni a livello internazionale, il soggetto è sospettato di far parte di una rete criminale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio di denaro. Questo arresto rappresenta un'importante operazione di cooperazione tra le forze dell'ordine italiane e il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti. La dinamica dell'arresto a Malpensa L'arresto dell'italo-australiano è stato eseguito sulla base di un mandato di cattura emesso dalla Corte Distrettuale del Nord Carolina.

