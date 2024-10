Puntomagazine.it - Ancora allerta per temporali, l’avviso del sindaco Mastella

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilha inviato i cittadini ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso dimeteo Benevento, 19 ottobre 2024 – In ragione dell’meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, a partire dalle ore 00:00 e per le 24 ore successive di domani domenica 20 ottobre, salvo ulteriori valutazioni, ilClementeha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”.