Albania, eseguito il diktat: i migranti sono in Italia. Gasparri: “Parlino le toghe contrarie all’uso politico della giustizia” (Di sabato 19 ottobre 2024) sono rientrati a bordo della motovedetta della Guardia costiera, andata a riprenderli al porto di Shengjin, i migranti trasferiti l’altro giorno in Albania. La loro destinazione ora diventa il centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese. A coordinare le procedure di ingresso nella struttura del capoluogo pugliese è stata la Prefettura. Il rientro si è reso necessario a seguito della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trasferimenti nei centri allestiti al di là dell’Adriatico. Contro la decisione il governo ha già annunciato un ricorso. Inoltre per lunedì è convocato un Consiglio dei ministri che, secondo quanto trapelato, dovrebbe precisare attraverso un decreto la competenza esclusiva della Farnesina sull’indicazione dei Paese sicuri, con tanto di lista inserita direttamente nel testo della legge. Secoloditalia.it - Albania, eseguito il diktat: i migranti sono in Italia. Gasparri: “Parlino le toghe contrarie all’uso politico della giustizia” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)rientrati a bordomotovedettaGuardia costiera, andata a riprenderli al porto di Shengjin, itrasferiti l’altro giorno in. La loro destinazione ora diventa il centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese. A coordinare le procedure di ingresso nella struttura del capoluogo pugliese è stata la Prefettura. Il rientro si è reso necessario a seguitodecisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trasferimenti nei centri allestiti al di là dell’Adriatico. Contro la decisione il governo ha già annunciato un ricorso. Inoltre per lunedì è convocato un Consiglio dei ministri che, secondo quanto trapelato, dovrebbe precisare attraverso un decreto la competenza esclusivaFarnesina sull’indicazione dei Paese sicuri, con tanto di lista inserita direttamente nel testolegge.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Albania - anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini : «Giudici da centro sociale» - La magistratura, che è autonoma e indipendente, non risponde a nessuno e quindi proprio per questo non può assumersi prerogative che sono squisitamente ed essenzialmente politiche». . Il mezzo è arrivato al porto di Bari nel primo pomeriggio. I 12 migranti portati appena tre giorni fa in Albania nel quadro del progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo messo a punto dal governo hanno ... (Open.online)

Motovedetta arrivata dall'Albania nel Porto di Bari : a bordo dodici migranti - . 30. È entrata nel Porto di Bari la motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che. . La motovedetta era partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9. (Baritoday.it)

Rimpatri - i giudici bocciano il "modello Albania". I 12 migranti sono tornati in Italia - Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata stamattina a Gjader, ha fatto salire a bordo i migranti e li ha riportati a Bari, dove verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. (Tg24.sky.it)