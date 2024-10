Aggredisce la madre per avere soldi, nonostante il braccialetto elettronico (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina – I carabinieri della Stazione di Aprilia, con il supporto dei colleghi di Cisterna di Latina, hanno arrestato un 40enne del luogo, in flagranza di reato, per una serie di gravi reati tra cui maltrattamenti contro familiari, percosse, minacce e tentata estorsione. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla madre, si era presentato presso l’abitazione della donna, minacciandola e aggredendola con l’obiettivo di ottenere del denaro. Violazione del braccialetto elettronico e resistenza a pubblico ufficiale Il 40enne, già monitorato tramite braccialetto elettronico, si era precedentemente disfatto del dispositivo di controllo prima di recarsi presso l’abitazione della madre. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina – I carabinieri della Stazione di Aprilia, con il supporto dei colleghi di Cisterna di Latina, hanno arrestato un 40enne del luogo, in flagranza di reato, per una serie di gravi reati tra cui maltrattamenti contro familiari, percosse, minacce e tentata estorsione. L’uomo,fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla, si era presentato presso l’abitazione della donna, minacciandola e aggredendola con l’obiettivo di ottenere del denaro. Violazione dele resistenza a pubblico ufficiale Il 40enne, già monitorato tramite, si era precedentemente disfatto del dispositivo di controllo prima di recarsi presso l’abitazione della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cori / Si disfa del braccialetto elettronico e aggredisce e minaccia di nuovo la madre - arrestato - CORI – Nella nottata di ieri, in Cori, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina (LT), hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo un 40enne del luogo che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla […] L'articolo Cori / Si disfa ... (Temporeale.info)

Terrorizza e aggredisce la madre per avere i soldi per la droga : in manette 39enne pontino - Nonostante il trasporto del figlio al pronto soccorso, la situazione non si è placata: al suo ritorno, il 39enne ha continuato a comportarsi in modo violento, arrivando a danneggiare una porta e un’automobile. Una Vita di Paura e Terrore: La Denuncia alle Autorità “Mi sono sentita prigioniera nella mia stessa casa”, ha dichiarato la madre, che ha spiegato come il figlio, se insoddisfatto ... (Dayitalianews.com)

Maltratta e aggredisce la madre malata di tumore - arrestato per la seconda volta - Si sono aperte nuovamente le porte del carcere per un romeno 25enne arrestato, per la seconda volta, con le accuse di maltrattamenti nei confronti della madre. Il giovane è finito in manette per un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto... (Riminitoday.it)