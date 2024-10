? Schedina Bundesliga: 6 Gare del 19 Ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 6 Gare di Bundesliga, il massimo campionato tedesco, in programma il 19 Ottobre 2024. Questa selezione di pronostici accurati ti aiuterà a creare una Schedina vincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 15:30 FSV Mainz – Lipsia Squadra ospite vince almeno un tempo 1.45 15:30 1899 Hoffenheim – Bochum Gol 1.45 15:30 Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte Combo 1X + Multigol 2-5 1.45 15:30 Borussia M’gladbach – Heidenheim Multigol 1-3 casa + 0-2 ospite 1.40 15:30 Friburgo – FC Augsburg Combo 1X + Over 1,5 1.40 18:30 Bayern Monaco – VfB Stuttgart Multigol 2-4 squadra casa 1.50 Confronto Quote per la Schedina Bookmaker Quota Totale Sisal Matchpoint 9.68 Better Lottomatica 9.49 Betsson 9. Pronosticipremium.com - ? Schedina Bundesliga: 6 Gare del 19 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 6di, il massimo campionato tedesco, in programma il 19. Questa selezione di pronostici accurati ti aiuterà a creare unavincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 15:30 FSV Mainz – Lipsia Squadra ospite vince almeno un tempo 1.45 15:30 1899 Hoffenheim – Bochum Gol 1.45 15:30 Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte Combo 1X + Multigol 2-5 1.45 15:30 Borussia M’gladbach – Heidenheim Multigol 1-3 casa + 0-2 ospite 1.40 15:30 Friburgo – FC Augsburg Combo 1X + Over 1,5 1.40 18:30 Bayern Monaco – VfB Stuttgart Multigol 2-4 squadra casa 1.50 Confronto Quote per laBookmaker Quota Totale Sisal Matchpoint 9.68 Better Lottomatica 9.49 Betsson 9.

