' Zaino sospeso' consegnati i primi materiali scolastici all' emporio solidale

Dai pennarelli ai quaderni, dalle matite colorate agli album da disegno, fino a zaini e dizionari. E' positiva la prima risposta che i cittadini ferraresi hanno dato in termini di raccolta nell'ambito di 'Zaino sospeso', l'iniziativa promossa dal Distretto Lions 108 Tb che raggruppa anche i club

'Zaino sospeso' - un progetto per donare materiale scolastico agli alunni bisognosi - Un progetto di solidarietà che coinvolge la comunità e si rivolge agli alunni più bisognosi. E' lo 'Zaino sospeso', organizzato dal Lions Club nazionale e messo in opera sul territorio dal Lions Club di Bondeno. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Sostanzialmente, chiunque può... (Ferraratoday.it)

Raccolta solidale di materiale scolastico : al via lo “Zaino Sospeso” - BRINDISI - Dal 15 al 30 settembre 2024, prende il via la campagna di raccolta solidale di materiale scolastico "Zaino Sospeso”, promossa dal Leo Club Virgilio Brindisi. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà , garantendo a tutti i bambini il materiale necessario per... (Brindisireport.it)

'Zaino sospeso' - i Lions Club e l'emporio Il Mantello a supporto delle famiglie - L'inizio del nuovo anno scolastico rilancia l'iniziativa 'Zaino sospeso', promossa dal Distretto Lions Tb, a cui aderiscono i club lionistici territoriali Ferrara Host, Ferrara Ducale Ets, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti, Santa Maria Maddalena–Alto Polesine, Ferrara–Piazza Ariostea)... (Ferraratoday.it)