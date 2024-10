Yahya Sinwar prima di essere ucciso dall’esercito israeliano, il video dell’Idf (Di venerdì 18 ottobre 2024) Yahya Sinwar, il capo di Hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre, è stato ucciso dall’esercito israeliano in uno scontro a fuoco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. L’Idf ha rilasciato le immagini di un drone che mostra Yahya Sinwar poco prima della sua morte: nel video si vede un uomo ferito, seduto su una poltrona al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, che lancia un oggetto, sembrerebbe un bastone, contro il drone. Poco dopo l’ormai ex numero uno di Hamas viene ucciso dai soldati dello Stato ebraico. Lapresse.it - Yahya Sinwar prima di essere ucciso dall’esercito israeliano, il video dell’Idf Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), il capo di Hamas e mente degli attacchi del 7 ottobre, è statoin uno scontro a fuoco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. L’Idf ha rilasciato le immagini di un drone che mostrapocodella sua morte: nelsi vede un uomo ferito, seduto su una poltrona al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, che lancia un oggetto, sembrerebbe un bastone, contro il drone. Poco dopo l’ormai ex numero uno di Hamas vienedai soldati dello Stato ebraico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli ultimi istanti di Yahya Sinwar. Tra le macerie e ferito lancia un bastone contro il drone delle Idf - Il braccio destro di Sinwar sembra gravemente ferito ma questo non gli impedisce di afferrare un bastone con il sinistro e di lanciarlo in direzione del drone in avvicinamento. Poco dopo il leader di Hamas verrà ucciso dalle Idf. L'esercito israeliano ha diffuso un filmato ripreso da un drone che mostra gli ultimi momenti del leader di Hamas Yahya Sinwar: solo, tra le macerie di in un ... (Ilfoglio.it)

Yahya Sinwar - gli ultimi istanti del leader di Hamas prima di essere ucciso IL VIDEO - Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. L’esercito israeliano ha diffuso in serata un video, realizzato grazie ad un drone, che riprenderebbe il capo di Hamas, Yahya Sinwar, nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso. . Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l’uomo ha il volto nascosto da un ... (Gazzettadelsud.it)

Israele ha ucciso Yahya Sinwar - lo spietato leader di Hamas - Prima di diventare il leader di Hamas, Sinwar era il capo politico del gruppo all’interno della Striscia di Gaza. A differenza di altri leader di Hamas che operavano all’estero, Sinwar non aveva mai lasciato Gaza, era rimasto lì per combattere lo Stato di Israele. E per ventitré anni aveva guidato l’apparato di sicurezza di Hamas. (Linkiesta.it)