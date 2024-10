Volley A2, Brescia e torna in casa e con Reggio vuole vincere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo due tie breake e due punti in tutto conquistati Brescia torna fra le mura di casa e aspetta Reggio Emilia: appuntamento domenica 20 ottobre alle 17.30. Brescia è consapevole di non avere ancora espresso le sue potenzialità e di avere un po’ di ritardo negli automatismi di squadra anche a Bresciatoday.it - Volley A2, Brescia e torna in casa e con Reggio vuole vincere Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo due tie breake e due punti in tutto conquistatifra le mura die aspettaEmilia: appuntamento domenica 20 ottobre alle 17.30.Âè consapevole di non avere ancora espresso le sue potenzialità e di avere un po’ di ritardo negli automatismi di squadra anche a

Atalanta - da Scamacca a Brescianini e Scalvini : ecco quando tornano gli infortunati - Continua ad essere in piena emergenza la difesa dell`Atalanta, che anche all`ultima giornata di Serie A, nella manita contro il Genoa, ha dovuto... (Calciomercato.com)

Parte la nuova stagione della Millenium Brescia : è l’anno giusto per tornare in A1? - La stagione 2024/2025 è finalmente pronta al decollo. Domenica 6 ottobre, alle 17, al PalaManera di Mondovì la Banca Valsabbina Millenium Brescia inizierà la sua nona avventura in Serie A. Sarà un esordio di alto livello, con una squadra che, dopo una buona pre season, darà subito del filo da... (Bresciatoday.it)

Serie B - settima giornata : torna alla vittoria il Palermo - ko Cremonese contro il Brescia - Il Brescia teme e rischia, ma alla fine Maran e i suoi si prendono i tre punti nel derby che portano il Brescia a quota 12, a -4 dal Pisa capolista e -3 dallo Spezia. La partita sembra finita, ma così non è perché nella ripresa d'orgoglio la Cremonese reagisce e prova a riprire i giochi. Gli ospiti reagiscono senza accusare il colpo e tornano avanti intorno all’ora di gioco con un'azione ... (Sport.quotidiano.net)