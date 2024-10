Gaeta.it - Vincenzo De Luca contesta le dichiarazioni di Elly Schlein: il confronto tra territori e partiti

De, governatore della Campania e figura di spicco nel panorama politico italiano, ha recentemente risposto alledi, segretaria del Partito Democratico .aveva espresso solidarietà a esponenti del partito che hanno subito attacchi verbali. Deha utilizzato il suo consueto appuntamento settimanale sui social per esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla dinamica tra i vertici del Pd e i bisogni dei. Questo scambio di opinioni mette in luce le tensioni interne al partito e la necessità di un approccio più centrato sulle esigenze locali. Le critiche di Deagli attacchi contro di lui Durante il suo intervento, Deha sottolineato che le critiche rivolte al presidente della Regione Campania dagli esponenti del Pd non sono un fenomeno recente, ma si prolungano ormai da due anni.