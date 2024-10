Viaggia senza autorizzazioni: "Non capisco", ma scatta il traduttore simultaneo. Oltre 5mila euro di multe (Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNei giorni scorsi gli agenti del reparto di Rifredi della polizia municipale hanno controllato un 'bilico' (grosso camion) per il trasporto merci con targa straniera che, intorno alle 16, è entrato in città proveniente dall’autostrada Firenzetoday.it - Viaggia senza autorizzazioni: "Non capisco", ma scatta il traduttore simultaneo. Oltre 5mila euro di multe Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNei giorni scorsi gli agenti del reparto di Rifredi della polizia municipale hanno controllato un 'bilico' (grosso camion) per il trasporto merci con targa straniera che, intorno alle 16, è entrato in città proveniente dall’autostrada

