Verso la Nato dell’Est

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorni fa in Donbass sono morti 6 ufficiali nordcoreani e altri 3 feriti. Ma che ci facevano lì? Se ne è parlato poco.Alvaro Morravia email Gentile lettore, se n’è parlato pochissimo, quasi niente, e questo conferma che è una notizia importante, sgradita all’Occidente e al suo circo mediatico. È prematuro dire che la Corea partecipa alla guerra, ma lo scenario è plausibile nel vicino futuro. I nordcoreani colpiti erano lì per studiare necessità e tecniche di guerra russe. Lo scorso giugno Putin e Kim Jong-un hanno firmato un Trattato di partenariato strategico che entrerà in vigore a giorni. Il Trattato prevede, all’art. 4, che “se una delle Parti subisce un attacco armato e si trova in stato di guerra, l’altra Parte fornirà immediata assistenza militare con tutti i mezzi a sua disposizione”. Questo è molto più vincolante dell’art.