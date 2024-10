Venezia Atalanta, completamente esaurito il Settore Ospiti: presenti 1001 tifosi nerazzurri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venezia Atalanta, completamente esaurito il Settore Ospiti: oltre mille tifosi nerazzurri presenti in Veneto L’Atalanta ha bisogno di continuità per riuscire a risalire la china in classifica, e per una trasferta come quella di Venezia c’è bisogno del sostegno del pubblico orobico: tra pullman, vaporetto e tanta voglia di trascinare la squadra alla vittoria. Nonostante Calcionews24.com - Venezia Atalanta, completamente esaurito il Settore Ospiti: presenti 1001 tifosi nerazzurri Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)il: oltre millein Veneto L’ha bisogno di continuità per riuscire a risalire la china in classifica, e per una trasferta come quella dic’è bisogno del sostegno del pubblico orobico: tra pullman, vaporetto e tanta voglia di trascinare la squadra alla vittoria. Nonostante

