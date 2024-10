Urso, 'rispetto i sindacati, domani convoco Stellantis' (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Io rispetto molto i sindacati che oggi stanno manifestando e rispetto molti le indicazioni del Parlamento. Per questo la convocazione di Stellantis la farò solo domani". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Sono molto vicino ai sindacati e ai lavoratori, loro lo sanno" ha aggiunto. Quotidiano.net - Urso, 'rispetto i sindacati, domani convoco Stellantis' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Iomolto iche oggi stanno manifestando emolti le indicazioni del Parlamento. Per questo la convocazione dila farò solo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. "Sono molto vicino aie ai lavoratori, loro lo sanno" ha aggiunto.

