Metropolitanmagazine.it - Uomini e donne, è finita tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, la segnalazione: “Aveva un’altra storia”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Da qualche ora si parla sul web della fine dellad’amore tra. La coppia si era formata negli studi disette mesi fa e si è separata per motivi che entrambi non hanno ancora rivelato. Unaarrivata a Deianira Marzano su Instagram, però, sostiene che l’ex corteggiatrice avrebbe lasciato il fidanzato dopo aver scopertorelazione intrattenuta da lui contemporaneamente. I due si sono conosciuti nella precedente edizione die dopo un percorso durato 7 mesi il tronista trevigiano ha realizzato che non poteva che scegliere la sua Raffa. Innamoratissimi, i due hanno intrapreso una relazione lontano dalle telecamere e in questi mesi si sono sempre mostrati innamorati e uniti.