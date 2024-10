Un 20enne denuncia a Bari: "Picchiato, legato e gettato sugli scogli". A salvarlo un pescatore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un 20enne di origini sudanesi sarebbe stato aggredito e scaraventato sui frangiflutti del molo di Santo Spirito, a Bari, la scorsa notte. Secondo quanto emerso finora, la vittima sarebbe stata accerchiata da più persone che l'avrebbero picchiata, legata e poi lanciata sugli scogli nei quali il giovane è rimasto incastrato con una gamba. A soccorrerlo è stato un pescatore che ha allertato il 112. Feedpress.me - Un 20enne denuncia a Bari: "Picchiato, legato e gettato sugli scogli". A salvarlo un pescatore Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) Undi origini sudanesi sarebbe stato aggredito e scaraventato sui frangiflutti del molo di Santo Spirito, a, la scorsa notte. Secondo quanto emerso finora, la vittima sarebbe stata accerchiata da più persone che l'avrebbero picchiata, legata e poi lanciatanei quali il giovane è rimasto incastrato con una gamba. A soccorrerlo è stato unche ha allertato il 112.

