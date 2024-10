Topi a scuola, il sindaco ordina la chiusura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sindaco Pasquale Marrandino ha emesso un’ordinanza per la chiusura temporanea dell'Istituto Comprensivo Statale "Castel Volturno Centro", situato in via Occidentale, a causa di un intervento urgente di derattizzazione. La chiusura, prevista per venerdì 18 ottobre 2024, si è resa necessaria Casertanews.it - Topi a scuola, il sindaco ordina la chiusura Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) IlPasquale Marrandino ha emesso un’nza per latemporanea dell'Istituto Comprensivo Statale "Castel Volturno Centro", situato in via Occidentale, a causa di un intervento urgente di derattizzazione. La, prevista per venerdì 18 ottobre 2024, si è resa necessaria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco boccia i genitori. La Giunta dà il via libera alla chiusura di 4 scuole - Una decisione condivisa dall’Ufficio scolastico territoriale che già la scorsa settimana, nel corso dell’audizione in Regione, aveva spiegato per bocca del dirigente Giuseppe Bonelli che in questa materia l’ultima decisione viene lasciata alle amministrazioni comunali competenti. Quello in corso sarà l’ultimo anno scolastico per la scuola dell’infanzia Carluccio di via Volta, la primaria Nazario ... (Ilgiorno.it)

A Como è polemica sulla chiusura e l’accorpamento di otto scuole. Il sindaco : “I genitori sono dei pappemolli - sempre a lamentarsi per spostamenti di poche centinaia di metri” - La chiusura di otto scuole a Como ha acceso un'aspra polemica tra il sindaco Alessandro Rapinese e i genitori degli studenti. L'articolo A Como è polemica sulla chiusura e l’accorpamento di otto scuole. Durante la discussione di una mozione presentata da Svolta Civica per fermare le chiusure, bocciata dalla maggioranza, il sindaco ha definito le famiglie comasche "pappemolli", abituate a ... (Orizzontescuola.it)

Sindaco di Londa si barrica in banca : “Protesta per evitare chiusura” - LONDA – Sindaco di Londa si barrica in banca: “Protesta per evitare chiusura”. Le logiche del profitto finanziario ancora una volta depauperano di servizi i territori montani. Per questo oggi ho deciso che in forma di protesta pacifica mi siederò tranquillamente, senza interrompere il servizio, sulle sedie di attesa della banca come un nomale cliente, cosa che sono, ed al momento di ... (Corrieretoscano.it)