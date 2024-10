Ilnapolista.it - Ten Hag accusa i giornalisti: «I rumors provengono da alcuni di voi, creano favole e diffondono bugie»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, se l’è presa con i media. Sono loro che alimentano le dicerie,fake news e, probabilmente, lo vorrebbero vedere lontano da Manchester. In conferenza stampa, l’allenatore olandese lo ha detto a chiare lettere: «di voi», le sue parole riproposte dalla Bbc. «L’ho detto prima della pausa. Con il club siamo in sintonia» Il Manchester United ritorna in campionato dopo la sosta nazionali, affronterà in casa il Brentford. Si ha tuta la sensazione che l’allenatore si ancora in bilico. Dopo l’ultima partita in campionato, c’è stata una riunione della dirigenza per decidere il suo futuro. Anche la Bbc pensava che “con lo United 14° in Premier League, il 54enne sarebbe stato esonerato durante la sosta”. Non è stato così.