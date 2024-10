Gaeta.it - Strategia del mercoledì sera di ABC sotto accusa: scivolone per Abbott Elementary

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’affollato panorama delle serie televisive, ABC si trova a fronteggiare una crisi inaspettata riguardo alla sua programmazione del. La rete Disney ha causato delusione tra i fan e i critici dopo aver accorpato la sua popolare comedy,, tra due programmi che non sono serie tv, The Golden Bachelor e What Would You Do?. Questa decisione ha avuto ripercussioni catastrofiche sui dati d’ascolto, raggiungendo livelli record negativi. L’articolo analizza le cause di questo errore strategico e il contesto attuale del mercato televisivo. Ladi programmazione di ABC ABC sembrava convinta che il bluff del successo di The Golden Bachelor potesse tradursi in una continuità di ascolti e interesse.